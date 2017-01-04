IAAF получила имена около 200 российских спортсменов, принимавших допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Международная федерация легкой атлетики (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) имена около 200 российских спортсменов, которые употребляли допинг, передает УНН со ссылкой на IAAF.
"IAAF получила имена около 200 российских спортсменов, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что решения, при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных, будут приниматься на основании сведений и доказательств из доклада Макларена, а также другой информации, будут приниматься федерацией.
Как сообщал УНН, МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян-участников Олимпиады в Сочи.