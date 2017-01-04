IAAF отримала імена близько 200 російських спортсменів, приймавших допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) отримала від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) імена близько 200 російських спортсменів, які вживали допінг, передає УНН з посиланням на IAAF.
"IAAF отримала імена близько 200 російських спортсменів, наданих Незалежною комісією WADA під керівництвом Річарда Макларена", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що рішення, при розгляді заявок спортсменів, які бажають отримати доступ до міжнародних стартів в якості нейтральних, будуть прийматись з відомостей і доказів з доповіді Макларена, а також іншої інформації, будуть прийматися федерацією.
Як повідомляв УНН, МОК відкрив дисциплінарні справи стосовно 28 росіян-учасників Олімпіади у Сочі.