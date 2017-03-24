И. Луценко заявила, что не претендует на должность председателя фракции "БПП"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко опровергает информацию о ее намерениях возглавить руководство фракции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фракции.
"Слухи в кулуарах Верховной Рады и ничем не подтвержденная информация в СМИ о том, что я претендую на должность председателя фракции БПП в Верховной Раде, не соответствуют действительности", - заявила И. Луценко.
Как сообщал УНН, А.Вадатурский назвал возможных кандидатов на пост главы фракции "БПП". По его словам, это Ирина Луценко, Ирина Геращенко и Артур Герасимов.