І.Луценко заявила, що не претендує на посаду голови фракції "БПП"

“Чутки в кулуарах Верховної Ради та нічим не підтверджена інформація у ЗМІ про те, що я претендую на посаду голови фракції БПП у Верховній Раді, не відповідають дійсності”, — заявила І.Луценко.

Як повідомляв УНН, А.Вадатурський назвав можливих кандидатів на посаду голови фракції “БПП”. За його словами, це Ірина Луценко, Ірина Геращенко та Артур Герасимов.