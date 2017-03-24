І.Луценко заявила, що не претендує на посаду голови фракції "БПП"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Народний депутат, заступник голови фракції “Блок Петра Порошенка” Ірина Луценко спростовує інформацію про її наміри очолити керівництво фракції, передає УНН з посиланням на прес-службу фракції.
“Чутки в кулуарах Верховної Ради та нічим не підтверджена інформація у ЗМІ про те, що я претендую на посаду голови фракції БПП у Верховній Раді, не відповідають дійсності”, — заявила І.Луценко.
Як повідомляв УНН, А.Вадатурський назвав можливих кандидатів на посаду голови фракції “БПП”. За його словами, це Ірина Луценко, Ірина Геращенко та Артур Герасимов.