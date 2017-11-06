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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43518 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101206 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103433 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103284 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101872 просмотра

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Луценко: Президент заинтересован в расследовании любых коррупционных деяний

Луценко: Президент заинтересован в расследовании любых коррупционных деяний

Киев  •  УНН

 • 6215 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Намерениями быстрее наработать законопроект о Антикоррупционный суд Президент показал, что он заинтересован в расследовании любых коррупционных деяний. Об этом в понедельник заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

По ее словам, звучали обвинения против завода "Кузня на Рыбальском", который якобы участвует в коррупционных схемах.

"Завод открыт для следствия, органов НАБУ и САП", - подчеркнула Ирина Луценко.

Как сообщал УНН, директор НАБУ Артем Сытник призвал закрыть информацию в ЕРДР по делу о завода "Ленинская кузня" ("Кузня на Рыбальском") до вынесения решения суда, поскольку это мешает в том числе и следствию.

Добавим, ранее Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам ОАО "Завод "Ленинская кузня".

Согласно данным в ЕГР, среди акционеров ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" одним из конечных бенефициарных владельцев является Петр Порошенко, другим - Игорь Кононенко. По данным на сайте предприятия, в марте на собрании акционеров ПАО "Завод "Ленинская кузня" акционерами было принято решение об изменении наименования общества на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

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