Луценко: Президент заинтересован в расследовании любых коррупционных деяний

По ее словам, звучали обвинения против завода "Кузня на Рыбальском", который якобы участвует в коррупционных схемах.

"Завод открыт для следствия, органов НАБУ и САП", - подчеркнула Ирина Луценко.

Как сообщал УНН, директор НАБУ Артем Сытник призвал закрыть информацию в ЕРДР по делу о завода "Ленинская кузня" ("Кузня на Рыбальском") до вынесения решения суда, поскольку это мешает в том числе и следствию.

Добавим, ранее Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам ОАО "Завод "Ленинская кузня".

Согласно данным в ЕГР, среди акционеров ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" одним из конечных бенефициарных владельцев является Петр Порошенко, другим - Игорь Кононенко. По данным на сайте предприятия, в марте на собрании акционеров ПАО "Завод "Ленинская кузня" акционерами было принято решение об изменении наименования общества на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".