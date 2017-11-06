Луценко: Президент зацікавлений у розслідуванні будь-яких корупційних діянь

За її словами, звучали звинувачення проти заводу "Кузня на Рибальському", який нібито бере участь у корупційних схемах.

"Завод відкритий для слідства, органів НАБУ і САП", - наголосила Ірина Луценко.

Як повідомляв УНН, директор НАБУ Артем Ситник закликав закрити інформацію у ЄРДР у справі щодо заводу "Ленінська кузня" ("Кузня на Рибальському") до винесення рішення суду, оскільки це заважає, зокрема, і слідству.

Додамо, раніше Солом’янський районний суд Києва надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до документів ПАТ "Завод "Ленінська кузня".

Згідно з даними у ЄДР, серед акціонерів ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" одним із кінцевих бенефіціарних власників є Петро Порошенко, іншим - Ігор Кононенко. За даними на сайті підприємства, у березні на зборах акціонерів ПАТ "Завод "Ленінська кузня" акціонерами товариства було прийнято рішення про зміну найменування товариства на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".