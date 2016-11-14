И.Климпуш-Цинцадзе: две трети украинцев поддерживают евроинтеграционные процессы Украины

"Не будет преувеличением сказать, что весь мир проходит серьезные испытания: увеличение национализма и широкий фронт популизма. И это фон, на котором развиваются наши отношения с ЕС... По социологическим исследованиям, 46% украинцев поддерживают вступление в ЕС, в то же время две трети продолжают поддерживать евроинтеграционные процессы Украины", - сказала она.