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15 марта, 19:03 • 109680 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151133 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128035 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121251 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107287 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102662 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97722 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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И.Климпуш-Цинцадзе: две трети украинцев поддерживают евроинтеграционные процессы Украины

И.Климпуш-Цинцадзе: две трети украинцев поддерживают евроинтеграционные процессы Украины

Киев • УНН

 • 7600 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня две трети украинцев поддерживают евроинтеграционные процессы Украины. Об этом во время конференции сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Не будет преувеличением сказать, что весь мир проходит серьезные испытания: увеличение национализма и широкий фронт популизма. И это фон, на котором развиваются наши отношения с ЕС... По социологическим исследованиям, 46% украинцев поддерживают вступление в ЕС, в то же время две трети продолжают поддерживать евроинтеграционные процессы Украины", - сказала она.

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