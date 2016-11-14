І.Климпуш-Цинцадзе: дві третини українців підтримують євроінтеграційні процеси України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні дві третини українців підтримують євроінтеграційні процеси України. Про це під час конференції повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
“Не буде перебільшенням сказати, що весь світ проходить серйозні випробування: збільшення націоналізму та широкий фронт популізму. І це тло, на якому розвиваються наші відносини з ЄС... За соціологічними дослідженнями, 46% українців підтримують вступ до ЄС, в той же час дві треті продовжують підтримувати євроінтеграційні процеси України”, — сказала вона.