І.Климпуш-Цинцадзе: дві третини українців підтримують євроінтеграційні процеси України

“Не буде перебільшенням сказати, що весь світ проходить серйозні випробування: збільшення націоналізму та широкий фронт популізму. І це тло, на якому розвиваються наші відносини з ЄС... За соціологічними дослідженнями, 46% українців підтримують вступ до ЄС, в той же час дві треті продовжують підтримувати євроінтеграційні процеси України”, — сказала вона.