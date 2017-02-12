И.Климпуш-Цинцадзе считает, что во время встречи нормандской четверки речь пойдет о "дорожной карте"

"Я думаю, что речь пойдет на этой встрече (глав МИД в нормандской формате - ред.) именно о" дорожной карте ". Она не идет по тому сценарию, который предлагала РФ, она не согласована в том формате, который предлагали Германия с Францией ... ни по тому сценарию, который видела Украина ", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам главы МИД в ходе предстоящей встречи в нормандском формате будут пытаться найти "исходные точки" разработки "дорожной карты".

"Из всего поведения, последней которую мы видим со стороны РФ, со стороны высказываний руководителя РФ, мне эти высказывания совершенно не дают надежд того, что там может быть какой-то прорыв во время этой встречи нормандской четверки на уровне министров иностранных дел", - отметила И .Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Россия блокирует работу над "дорожной картой" в "нормандском формате", а также добавил, что на министерском уровне формата планируются изменения .