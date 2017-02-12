І.Климпуш-Ценцадзе вважає, що під час зустрічі нормандської четвірки мова йтиме про "дорожню карту"

"Я думаю, що мова йтиме на цій зустрічі (глав МЗС у Нормандському форматі – ред.) саме про "дорожню карту". Вона не йде за тим сценарієм, який пропонувала РФ, вона не узгоджена в тому форматі, який пропонували Німеччина з Францією…а ні за тим сценарієм, який бачила Україна", - сказала І.Климпуш-Ценцадзе.

За її словами глави МЗС під час майбутньої зустрічі у нормандському форматі намагатимуться знайти "вихідні точки" розробки "дорожньої карти".

"З усієї поведінки, останньої яку ми бачимо з боку РФ, з боку висловлювань керманича РФ, мені ці висловлювання абсолютно не дають сподівань того, що там може бути якийсь прорив під час цієї зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ", - зазначила І.Климпуш-Ценцадзе.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Росія блокує роботу над "дорожньою картою" у "нормандському форматі", а також додав, що на міністерському рівні формату плануються зміни.