И.Гринев ни разу не заявлял, что хочет уйти с должности руководителя фракции "БПП" - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Гринев ни разу не заявлял о том, что хочет покинуть свой пост. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Я об этом ничего не знаю, у нас есть руководитель фракции", - сказал А.Гончаренко, отвечая на вопрос возможны ли изменения руководящего состава фракции "БПП".
Депутат подчеркнул, что ни разу не слышал от руководителя фракции Игоря Гринева заявлений о том, что он желает уйти.
"Я от него ни разу не слышал, что он хочет уйти", - сказал нардеп.
Как сообщал УНН, председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Гринев заявил, что не располагает информацией о выходе из состава фракции ряда народных депутатов.