І.Гринів жодного разу не заявляв, що хоче піти з посади керівника фракції "БПП" — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Керівник фракції “Блок Петра Порошенка” Ігор Гринів жодного разу не заявляв про те, що хоче залишити свою посаду. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Я про це нічого не знаю, у нас є керівник фракції“,- сказав О.Гончаренко, відповідаючи на запитання чи можливі зміни керівного складу фракції “БПП”.
Депутат підкреслив, що жодного разу не чув від керівника фракції Ігоря Гриніва заяв про те, що він бажає піти.
“Я від нього жодного разу не чув, що він хоче піти”, — сказав нардеп.
Як повідомляв УНН, голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Гринів заявив, що не має інформації про вихід зі складу фракції деяких народних депутатів.