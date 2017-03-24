И.Геращенко отпустила депутатов до апреля

Депутаты продолжат работу в пленарном режиме во вторник 4 апреля.

Напомним, вчера, 23 марта, Верховная Рада предоставила отсрочку "Южмашу" для погашение задолженности неналогового происхождения перед государством и обязана загрузить его госзаказами. Парламентарии поддержали 232 голосами соответствующий законопроект.

Как сообщал УНН, вчера, 23 марта, Верховная Рада разрешила вернуть сельхозпроизводителям средства сэкономленные в результате действия спецрежима налогообложения в 2016 году. Парламентарии 274 голосами приняли соответствующий законопроект.