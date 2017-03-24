І.Геращенко відпустила депутатів до квітня

Депутати продовжать роботу у пленарному режимі у вівторок 4 квітня.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, Верховна Рада надала відстрочку “Південмашу” щодо погашення заборгованості неподаткового походження перед державою та зобов’язана завантажити його держзамовлення. Парламентарі підтримали 232 голосами відповідний законопроект.

Як повідомляв УНН, вчора, 23 березня, Верховна Рада дозволила повернути сільгоспвиробникам кошти зекономлені в результаті дії спецрежиму оподаткування у 2016 році. Парламентарі 274 голосами ухвалили відповідний законопроект.