І.Геращенко відпустила депутатів до квітня

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27 березня, 18:53 • 90649 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 113642 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 122083 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 130388 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 183723 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 125064 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 112347 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134848 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121672 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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27 березня, 07:23 • 123628 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Перший віце-спікер Ірина Геращенко закрила ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.

Депутати продовжать роботу у пленарному режимі у вівторок 4 квітня.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, Верховна Рада надала відстрочку “Південмашу” щодо погашення заборгованості неподаткового походження перед державою та зобов’язана завантажити його держзамовлення. Парламентарі підтримали 232 голосами відповідний законопроект.

Як повідомляв УНН, вчора, 23 березня, Верховна Рада дозволила повернути сільгоспвиробникам кошти зекономлені в результаті дії спецрежиму оподаткування у 2016 році. Парламентарі 274 голосами ухвалили відповідний законопроект.

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