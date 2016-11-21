И.Геращенко вместе с представителем ОБСЕ встретились с родственниками заложников, которых удерживают на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко вместе с координатором ОБСЕ Тони Фришем провела встречу с родственниками заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С послом Тони Фришем, координатором ОБСЕ в минской гуманитарной подгруппе, встретились с родственниками заложников, которых удерживают на оккупированных территориях. Посол Фриш рассказал о своем первом за эти полтора года посещении тюрем в ОРДЛО, где он имел возможность пообщаться с нашими военными и с подростками, которых задержали как "диверсантив-террористов". Для мам и жен заложников было чрезвычайно важно услышать из первых уст информацию об условиях содержания пленников. Откровенно говорили о переговорном процессе, о наших усилиях для освобождения заложников", - отметила И.Геращенко.
Также И.Геращенко отметила, что в списке заложников на сегодня указаны имена 109 украинцев.
"На сегодняшний день в списке заложников остается 109 украинцив, это гражданские и военные. Некоторые военные находятся в тюрьмах более двух лет, еще после Иловайска, Дебальцево", - добавила она.
Как сообщал УНН, в Минобороны прокомментировали задержание "украинских диверсантов" в Крыму.