И.Геращенко вместе с представителем ОБСЕ встретились с родственниками заложников, которых удерживают на Донбассе

"С послом Тони Фришем, координатором ОБСЕ в минской гуманитарной подгруппе, встретились с родственниками заложников, которых удерживают на оккупированных территориях. Посол Фриш рассказал о своем первом за эти полтора года посещении тюрем в ОРДЛО, где он имел возможность пообщаться с нашими военными и с подростками, которых задержали как "диверсантив-террористов". Для мам и жен заложников было чрезвычайно важно услышать из первых уст информацию об условиях содержания пленников. Откровенно говорили о переговорном процессе, о наших усилиях для освобождения заложников", - отметила И.Геращенко.

Также И.Геращенко отметила, что в списке заложников на сегодня указаны имена 109 украинцев.

"На сегодняшний день в списке заложников остается 109 украинцив, это гражданские и военные. Некоторые военные находятся в тюрьмах более двух лет, еще после Иловайска, Дебальцево", - добавила она.

Как сообщал УНН, в Минобороны прокомментировали задержание "украинских диверсантов" в Крыму.