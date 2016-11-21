І.Геращенко разом із представником ОБСЄ зустрілися з родичами заручників, яких утримують на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко разом з координатором ОБСЄ Тоні Фрішем повела зустріч з родичами заручників, які утримуються на окупованих територіях Донбасу. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З послом Тоні Фрішем, координатором ОБСЄ в мінській гуманітарній підгрупі , зустрілися з родичами заручників, що їх утримують на окупованих територіях. Посол Фріш розповів про своє перше за ці півтора роки відвідання тюрем в ОРДЛО, де він мав можливість поспілкуватися з нашими військовими і з підлітками, яких затримали як „диверсантів- терористів“. Для мам і дружин заручників було надзвичайно важливо почути з перших вуст інформацію про умови утримання бранців. Відверто говорили про переговорний процес, про наші зусилля для звільнення заручників”, — зазначила І.Геращенко.
Також І.Геращенко наголосила на тому, що у списку заручників на сьогодні зазначено імена 109 українців.
“На сьогодні у списку заручників залишається 109 украінців, це цивільні і військові. Деякі військові перебувають у тюрмах більше двох років, ще після Іловайська, Дебальцева”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, у Міноборони прокоментували затримання “українських диверсантів” у Криму.