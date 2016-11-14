И.Геращенко: к Украине нельзя применять двойные стандарты в вопросе "безвиза"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина поддерживает предложение ЕС о необходимости "специального механизма" о приостановлении безвизового режима, но это никак не может привязываться к Украине. Об этом сказала во время заседания Согласительного совета первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
"Мы должны сейчас не по посольствам бегать, как некоторые делают, и просить чтобы Украине не давали безвизовый режим. А должны объединиться вокруг того, чтобы был предоставлен безвизовый режим, и здесь важно, чтобы завтра украинский парламент первым принял заявление к Совету ЕС относительно того, что есть нарушения и Соглашения об ассоциации, и нашего диалога относительно энергетического сообщества в тех последних решениях, которые принял ЕС. Украина выполнила все 144 критерия Плана действий по визовой либерализации", - сказала она.
И.Геращенко подчеркнула, что украинская сторона не вмешивается никоим образом и поддерживает предложение ЕС о необходимости "специального механизма", но это никак не может привязываться к Украине.
"Ведь в Плане действий речь не шла о такой норме. Мы должны четко заявлять, что нельзя к Украине применять двойные стандарты", - отметила политик.