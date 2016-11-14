І.Геращенко: до України не можна застосовувати подвійні стандарти в питанні "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна підтримує пропозицію ЄС щодо необхідності "спеціального механізму" щодо призупинення безвізового режиму, але це ніяк не може прив’язуватися до України. Про це сказала під час засідання Погоджувальної ради перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
"Ми маємо зараз не по посольствах бігати, як дехто робить, і просити щоб Україні не давали безвізовий режим. А маємо об’єднатися навколо того, аби було надано безвізовий режим, і тут важливо, аби завтра український парламент першим прийняв заяву до Ради ЄС відносно того, що є порушення і Угоди про асоціацію, і нашого діалогу щодо енергетичного співтовариства в тих останніх рішеннях, які прийняв ЄС. Україна виконала всі 144 критерії Плану дій щодо візової лібералізації", - сказала вона.
І.Геращенко наголосила, що українська сторона не втручається жодним чином і підтримує пропозицію ЄС щодо необхідності "спеціального механізму", але це ніяк не може прив’язуватися до України.
"Адже в Плані дій не йшлося про таку норму. Ми маємо чітко заявляти, що не можна до України застосовувати подвійні стандарти", - зауважила політик.