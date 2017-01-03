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И.Додон лишил гражданства Молдовы экс-президента Румынии

И.Додон лишил гражданства Молдовы экс-президента Румынии

Киев • УНН

 • 9153 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении Траяна Бэсеску гражданства страны. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.

Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при президенте, на котором было принято решение о лишении гражданства Молдовы Бэсеску.

По мнению президента Молодовы, гражданство экс-президенту Румынии было предоставлено незаконно.

"Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности через присоединение к Румынии. Еще со времени его пребывания на посту президента Румынии он отказывался признавать существование молдавского народа и молдавской государственности", - отметил И.Додон.

Напомним, бывший президент Румынии Траян Бэсеску и его жена принесли клятву граждан Республики Молдова.

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