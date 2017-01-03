И.Додон лишил гражданства Молдовы экс-президента Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении Траяна Бэсеску гражданства страны. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.
Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при президенте, на котором было принято решение о лишении гражданства Молдовы Бэсеску.
По мнению президента Молодовы, гражданство экс-президенту Румынии было предоставлено незаконно.
"Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности через присоединение к Румынии. Еще со времени его пребывания на посту президента Румынии он отказывался признавать существование молдавского народа и молдавской государственности", - отметил И.Додон.
Напомним, бывший президент Румынии Траян Бэсеску и его жена принесли клятву граждан Республики Молдова.