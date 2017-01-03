І.Додон позбавив громадянства Молдови екс-президента Румунії

Відбулося засідання Комісії з питань громадянства та надання політичного притулку при президентові, на якому було ухвалене рішення про позбавлення громадянства Молдови Т.Бесеску.

На думку президента Молодови, громадянство екс-президенту Румунії було надано незаконно.

"Бесеску неодноразово закликав до ліквідації молдовської державності через приєднання до Румунії. Ще з часу його перебування на посаді президента Румунії він відмовлявся визнавати існування молдавського народу і молдавської державності", - зазначив І.Додон.

Нагадаємо, колишній президент Румунії Траян Бесеску та його дружина принесли клятву громадян Республіки Молдова.