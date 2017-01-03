І.Додон позбавив громадянства Молдови екс-президента Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон підписав указ про позбавлення Траяна Бесеску громадянства країни. Про це він написав на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
Відбулося засідання Комісії з питань громадянства та надання політичного притулку при президентові, на якому було ухвалене рішення про позбавлення громадянства Молдови Т.Бесеску.
На думку президента Молодови, громадянство екс-президенту Румунії було надано незаконно.
"Бесеску неодноразово закликав до ліквідації молдовської державності через приєднання до Румунії. Ще з часу його перебування на посаді президента Румунії він відмовлявся визнавати існування молдавського народу і молдавської державності", - зазначив І.Додон.
Нагадаємо, колишній президент Румунії Траян Бесеску та його дружина принесли клятву громадян Республіки Молдова.