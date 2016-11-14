И.Додон победил на выборах президента Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель Партии социалистов Игорь Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов. Об этом со ссылкой на данные оцентральнои избирательной комиссии страны сообщает, передает УНН со ссылкой на Point.md.
Таким образом, И.Додона поддержали 835 210 граждан Молдовы. Его оппонент от Партии "Действие и солидарность" Майя Санду набирает 765 460 голосов.
Сейчас проработаны бюллетени на всех избирательных участках - 1981 в Молдове и 100 за рубежом. Признаны действительными голоса миллиона 600 тыс. 670 граждан республики.