І.Додон переміг на виборах президента Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Партії соціалістів Ігор Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів. Про це з посиланням на дані оцентральної виборчої комісії країни повідомляє, передає УНН з посиланням на Point.md.
Таким чином, І.Додона підтримали 835210 громадян Молдови. Його опонент від Партії "Дія і солідарність" Майя Санду набирає 765460 голосів.
Нарзі опрацьовані бюлетені на всіх виборчих дільницях - 1981 у Молдові і 100 за кордоном. Визнані дійсними голоси мільйони 600 тисяч 670 громадян республіки.