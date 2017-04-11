И.Билоус рассказал, что тормозит процесс приватизации

"Вялый инвестиционный климат в Украине. В Украине не то что нет климата, в Украине вообще толком ничего не продается и если вы найдете многих инвесторов, то я вам выпишу грамоту, как еще председатель Фонда госимущества. Поэтому обвинять в этом парламент или правительство, или Президента, мне кажется, неправильно ", - сказал он.

По его словам, многое было изменено в течение последних двух лет.

"Да, были ошибки, но было много попыток сделать что-то новое, исправить помыли и сделать реформу. Не все удалось и нужно будет еще много работать. Большие объекты готовились, Облэнерго не успели продать, потому что нет правовой базы, Центрэнерго не готов, потому что нет правовой базы ", - отметил И.Билоус.

Как сообщал УНН, 10 апреля, председатель Фонда государственного имущества Украины И.Билоус подал в отставку.