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І.Білоус розповів, що гальмує процес приватизації

І.Білоус розповів, що гальмує процес приватизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На сьогодні в Україні немає інвестиційного клімату, через це гальмується процес приватизації держмайна. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає УНН.

“Млявий інвестиційний клімат в Україні. В Україні не те що немає клімату, в Україні взагалі толком нічого не продається і якщо ви знайдете багатьох інвесторів, то я вам випишу грамоту, як ще голова Фонду держмайна. Тому звинувачувати у цьому парламент, чи уряд, чи Президента, мені здається, не правильно,” — сказав він.

За його словами, багато що було змінено на протязі останніх двох років.

“Так, були помилки, але було багато спроб зробити щось нове, виправити помили і зробити реформу. Не все вдалося і потрібно буде ще багато працювати. Великі об’єкти готувалися, Обленерго не встигли продати, тому що немає правової бази, Центренерго не готовий, тому що немає правової бази,” — зазначив І.Білоус.

Як повідомляв УНН, 10 квітня, голова Фонду державного майна України І.Білоус подав у відставку.

Українські Національні Новини

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