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Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann
Hugo Boss покидает россию, продавая свой бизнес оптовому партнеру Stockmann, прекращая свое присутствие в стране после приостановки деятельности после российского вторжения в Украину.
В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который сделает "Дія. сіті" более доступной для стартапов, в частности малых технологических компаний, предоставляя доступ к лучшим налоговым ставкам в Европе и инструментам для масштабирования и привлечения инвестиций.
Байден подписал законопроект о помощи Украине
Президент Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине.
В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона
США могут передать Украине помощь в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом и подписания Президентом Байденом, указали в Пентагоне.
Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины
Германия и Великобритания планируют интенсифицировать сотрудничество, включая совместную поддержку украинских вертолетов, вооружение, техническое обслуживание и обучение, с целью укрепления военно-промышленной базы Украины.
Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
Парламент планирует пересмотреть введение штрафов за нарушение комендантского часа и правил светомаскировки, уменьшив штрафы для граждан, но увеличив штрафы для бизнеса.
Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций
В Украине каждое пятое уголовное дело в экономическом секторе было закрыто после проверки, а количество обысков и изъятий имущества предприятий уменьшилось за последние три месяца, сообщает Генеральная прокуратура.
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев лоббирует принятие законопроекта о борьбе с лудоманией среди военнослужащих и ликвидацию КРАИЛ, что позволит создать новый регулятор деятельности лотерей.
В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен
В Днепре женщина пыталась продать своего 2-летнего сына за миллион гривен, потому что он якобы вмешивался в ее личную жизнь, но ее задержали во время передачи ребенка.
Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке
Папа Франциск призвал паломников молиться за мир в охваченной войной Украине и на Ближнем Востоке, выражая сожаление по поводу гибели молодых солдат и страданий, вызванных конфликтами.