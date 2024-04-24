Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann

Hugo Boss согласился продать свой российский бизнес оптовому партнеру Stockmann и эта сделка положит конец его присутствию в россии чуть более чем через два года после приостановления операций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение модного дома, передает УНН.

Детали

Hugo Boss, вместе со многими сетями магазинов, приостановил свой розничный бизнес в россии вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Компания также приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.

Отмечается, что российская правительственная комиссия по продаже иностранных активов одобрила сделку, одним из условий которой было сохранение всех рабочих мест. Hugo Boss не разглашает финансовые условия сделки. россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидками не менее 50%.

В результате сделки Hugo Boss больше не будет присутствовать в россии со своим собственным юридическим лицом - говорится в заявлении Hugo Boss.

Соглашение еще должен одобрить национальный европейский орган. Ожидается, что оно будет завершено в третьем квартале этого года.

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