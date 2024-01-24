Крупнейший банк Кипра уходит из россии

Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрыл свои представительства в москве и санкт-петербурге. Об этом со ссылкой на российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с 22 января банк прекращает аккредитацию своих отделений в россии. С начала 2024 года это уже третье представительство иностранного банка, которое закрылось в россии.

Согласно реестру аккредитованных представительств на начало 2022 года в РФ было 37 иностранных кредитных организаций. Однако с началом войны РФ против Украины они начали закрываться: девять в 2022 году, три в 2023 году и еще три с начала 2024 года. Общее их количество в стране уменьшилось до 23.

На фоне последних санкций США: китайские банки отказываются финансировать рф

Однако за это время было открыто одно новое представительство - киргизского "Аил банка"

Дополнение

Сокращение объемов бизнеса западных банков в россии связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота.

Отмечается, что по итогам 2023 года активы иностранных кредитных организаций в россии сократились до $66 млрд, что вдвое меньше, чем в 2021 году ($119 млрд) и почти вчетверо меньше, чем в 2012 году ($239 млрд).

российские СМИ говорят, что сейчас уровень бизнеса западных банков в россии сравнивают с концом 1980-х годов, когда их активы оценивались в $40 млрд, и периодом позднего СССР, когда они составляли $10 млрд.

Напомним,

Турецкие банки отказываются от работы с россиянами, на фоне указа президента США Джо Байдена о санкциях за сотрудничество с рф.

Речь идет о разрыве корреспондентских отношений, и даже о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.