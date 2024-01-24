Найбільший банк Кіпру йде з росії

Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus закрив свої представництва в москві та санкт-петербурзі. Про це з посиланням на російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з 22 січня банк припиняє акредитацію своїх відділень у Росії. З початку 2024 року це вже третє представництво іноземного банку, яке закрилося в росії.

Згідно з реєстром акредитованих представництв на початок 2022 року у рф було 37 іноземних кредитних організацій. Проте з початком війни РФ проти України вони почали закриватися: дев'ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.

На тлі останніх санкцій США: китайські банки відмовляються фінансувати рф

Проте за цей час було відкрито одне нове представництво — киргизького "Аїл банку"

Доповнення

Скорочення обсягів бізнесу західних банків у Росії пов'язане з санкціями, відтоком іноземного бізнесу та скороченням товарообігу.

Зазначається, що за підсумками 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до $66 млрд, що вдвічі менше, ніж у 2021 році ($119 млрд) і майже вчетверо менше, ніж у 2012 році ($239 млрд).

Російські ЗМІ кажуть, що наразі рівень бізнесу західних банків у Росії порівнюють з кінцем 1980-х років, коли їхні активи оцінювалися в $40 млрд, і періодом пізнього СРСР, коли вони становили $10 млрд.

Нагадаємо

Турецькі банки відмовляються від роботи з росіянами, на тлі указу президента США Джо Байдена про санкції за співпрацю з рф.

Йдеться про розрив кореспондентських відносин, та навіть про припинення обробки платежів без формального закриття договорів.