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Найбільший банк Кіпру йде з росії

Найбільший банк Кіпру йде з росії

Київ • УНН

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Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus закриває свої офіси в росії, ставши третім іноземним банком, який зробить це у 2024 році. Зменшення кількості західних банків у р й осії через санкції та скорочення торгівлі довело загальну кількість іноземних кредитних організацій до 23.

Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus закрив свої представництва в москві та санкт-петербурзі. Про це з посиланням на російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що з 22 січня банк припиняє акредитацію своїх відділень у Росії.  З початку 2024 року це вже третє представництво іноземного банку, яке закрилося в росії. 

Згідно з реєстром акредитованих представництв на початок 2022 року у рф було  37 іноземних кредитних організацій. Проте з початком війни РФ проти України вони почали закриватися: дев'ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.

На тлі останніх санкцій США: китайські банки відмовляються фінансувати рф16.01.24, 11:55 • 23110 переглядiв

Проте за цей час було відкрито одне нове представництво — киргизького "Аїл банку"

Доповнення 

Скорочення обсягів бізнесу західних банків у Росії пов'язане з санкціями, відтоком іноземного бізнесу та скороченням товарообігу.

Зазначається, що за підсумками 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до $66 млрд, що вдвічі менше, ніж у 2021 році ($119 млрд) і майже вчетверо менше, ніж у 2012 році ($239 млрд).

Російські ЗМІ кажуть, що наразі рівень бізнесу західних банків у Росії порівнюють з кінцем 1980-х років, коли їхні активи оцінювалися в $40 млрд, і періодом пізнього СРСР, коли вони становили $10 млрд.

Нагадаємо

Турецькі банки відмовляються від роботи з росіянами, на тлі указу президента США Джо Байдена про санкції за співпрацю з рф.

Йдеться про розрив кореспондентських відносин, та навіть про  припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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