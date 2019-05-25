Huawei исключили из ассоциации SD: компания не сможет использовать карты памяти SD в смартфонах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Huawei исключили из SD Association, которая контролирует стандарты для SD-продуктов, включая карты памяти в смартфонах. Потеряв членство в альянсе компания не сможет производить устройства с поддержкой SD-карт, пишет УНН со ссылкой на профильное издание 9to5Google.
В разговоре с Android Authority SD Association подтвердила, что исключила Huawei из-за американских ограничений. В китайской компании отметили, что уже выпущенные смартфоны с microSD-картами не пострадают. Huawei не уточнила, будет ли поддержка стандарта в каком-то из будущих устройств.
Как отметили в 9to5Google, для Huawei исключение из ассоциации может не стать серьёзным ударом. Компания уже несколько лет постепенно отходит от использования SD-карт в своих устройствах. Вместо них Huawei переходит на собственный формат NanoMemory, который меньше microSD-карт и сравним с nano-SIM.
В издании Nikkei также сообщили, что Huawei временно отстранили от альянса Wi-Fi из-за действий США. Кроме того, компания на время добровольно вышла из JEDEC — организации, устанавливающей стандарты полупроводников. Это значит, что компания не будет иметь право голоса в организациях до изменения ситуации.
Как стало известно ранее, Microsoft удалила продукты Huawei с сайта своего облачного сервиса Azure Stack.