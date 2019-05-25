Huawei виключили з асоціації SD: компанія не зможе використовувати карти пам'яті SD в смартфонах

У розмові з Android Authority SD Association підтвердила, що виключила Huawei через американські обмеження. У китайській компанії відзначили, що вже випущені смартфони з microSD-картами не постраждають. Huawei не уточнила, чи буде підтримка стандарту в якомусь із майбутніх пристроїв.

Як відзначили в 9to5Google, для Huawei виключення з асоціації може не стати серйозним ударом. Компанія вже декілька років поступово відходить від використання SD-карт в своїх пристроях. Замість них Huawei переходить на власний формат NanoMemory, який менше microSD-карт і який можна порівняти з nano-SIM.

У виданні Nikkei також повідомили, що Huawei тимчасово відсторонили від альянсу Wi-Fi через дії США. Крім того, компанія на час добровільно вийшла з JEDEC — організації, яка встановлює стандарти напівпровідників. Це означає, що компанія не матиме право голосу в організаціях до зміни ситуації.

Як стало відомо раніше, Microsoft видалила продукти Huawei з сайту свого хмарного сервісу Azure Stack.