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Huawei виключили з асоціації SD: компанія не зможе використовувати карти пам'яті SD в смартфонах

Huawei виключили з асоціації SD: компанія не зможе використовувати карти пам'яті SD в смартфонах

Київ • УНН

 • 16883 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Huawei виключили з SD Association, яка контролює стандарти для SD-продуктів, включаючи карти пам’яті в смартфонах. Втративши членство в альянсі компанія не зможе виробляти пристрої з підтримкою SD-карт, пише УНН з посиланням на профільне видання 9to5Google.

У розмові з Android Authority SD Association підтвердила, що виключила Huawei через американські обмеження. У китайській компанії відзначили, що вже випущені смартфони з microSD-картами не постраждають. Huawei не уточнила, чи буде підтримка стандарту в якомусь із майбутніх пристроїв.

Як відзначили в 9to5Google, для Huawei виключення з асоціації може не стати серйозним ударом. Компанія вже декілька років поступово відходить від використання SD-карт в своїх пристроях. Замість них Huawei переходить на власний формат NanoMemory, який менше microSD-карт і який можна порівняти з nano-SIM.

У виданні Nikkei також повідомили, що Huawei тимчасово відсторонили від альянсу Wi-Fi через дії США. Крім того, компанія на час добровільно вийшла з JEDEC — організації, яка встановлює стандарти напівпровідників. Це означає, що компанія не матиме право голосу в організаціях до зміни ситуації.

Як стало відомо раніше, Microsoft видалила продукти Huawei з сайту свого хмарного сервісу Azure Stack.

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