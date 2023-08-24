ГУР получило в подарок Bayraktar от производителя ко Дню Независимости
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Компания Baykar Makina ко Дню Независимости бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ 2, сообщили в четверг в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
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"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", - отмечается в сообщении.
Как отмечают в ГУР, это не первый подобный подарок. "В частности, 25 января Baykar Makina также передала ГУР МО Украины два беспилотника Bayraktar TB2", - сообщили в разведке.
"Поэтому выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику – новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость", - отметили в ГУР МОУ.
Напомним
В Минстратегпроме указывали, что в Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar.