ГУР отримало в подарунок Bayraktar від виробника до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безплатно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2, повідомили у четвер у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
Деталі
"Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2", - зазначається у повідомленні.
Як зауважують у ГУР, це не перший подібний подарунок. "Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2", - повідомили у розвідці.
"Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність", - наголосили у ГУР МОУ.
Нагадаємо
У Мінстратегпромі вказували, що в Україні почали будувати завод із виробництва безпілотників Bayraktar.