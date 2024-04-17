ГУР атаковало завод в российском Татарстане, где производят Ту-22М и Ту-160М - источник

Беспилотники украинской разведки сегодня атаковали авиационный завод в российском Татарстане, где производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Так, собеседник УНН сообщил, что целью беспилотников ГУР утром стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где россияне изготавливают и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Дополнение

В казани в татарстане в рф сегодня сработала сирена на авиационном и вертолетном заводах, эвакуировали людей, а местный аэропорт ограничил работу из-за угрозы БПЛА.