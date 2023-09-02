ГУР анонсировало премьеру фильма "Сбитые летчики россии", в котором раскрываются детали одной из самых успешных операций украинской разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В воскресенье, 3 сентября 2023 года, в 22:15 в эфире национального телемарафона выйдет документальный фильм «Сбитые летчики россии» из цикла «Военная разведка Украины», в котором раскрываются детали одной из самых успешных спецопераций украинской разведки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины.
Детали
Лента описывает выдающиеся эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения и содержит:
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- потрясающие кадры уничтожения самолетов, вертолетов, ракет и дронов россии; уникальные свидетельства украинских разведчиков, пилотов и зенитчиков;
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- показательные истории пленных российских летчиков.
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Также в фильме впервые раскрыты детали едва ли не самой успешной за всю историю нашего государства спецоперации ГУР МО Украины под кодовым названием «Синица».
Благодаря тщательно спланированной и четкой работе наших военных разведчиков российский пилот перегнал на украинскую территорию вертолет МИ-8АМТШ вкс рф, загруженный компонентами к боевым самолетам.
Цитата
«Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю [его] семью, и, в конце концов, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы (взять – ред.) живыми, но имеем что имеем», - сказал о спецоперации начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
«Операция ГУР МО Украины «Синица» была очень похожа на операцию «Бриллиант», которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на то время самый современный советский МИГ-21. Эту уникальную историю правильного российского летчика, среди нескольких гораздо более трагических историй неправильных российских пилотов, покажем в воскресенье, 3 сентября», - анонсировал автор цикла «Военная разведка Украины» Артем Шевченко.