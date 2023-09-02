ГУР анонсировало премьеру фильма "Сбитые летчики россии", в котором раскрываются детали одной из самых успешных операций украинской разведки

Детали

Лента описывает выдающиеся эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения и содержит:



потрясающие кадры уничтожения самолетов, вертолетов, ракет и дронов россии; уникальные свидетельства украинских разведчиков, пилотов и зенитчиков;



показательные истории пленных российских летчиков.



Также в фильме впервые раскрыты детали едва ли не самой успешной за всю историю нашего государства спецоперации ГУР МО Украины под кодовым названием «Синица».

Благодаря тщательно спланированной и четкой работе наших военных разведчиков российский пилот перегнал на украинскую территорию вертолет МИ-8АМТШ вкс рф, загруженный компонентами к боевым самолетам.

Цитата

«Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю [его] семью, и, в конце концов, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы (взять – ред.) живыми, но имеем что имеем», - сказал о спецоперации начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Операция ГУР МО Украины «Синица» была очень похожа на операцию «Бриллиант», которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на то время самый современный советский МИГ-21. Эту уникальную историю правильного российского летчика, среди нескольких гораздо более трагических историй неправильных российских пилотов, покажем в воскресенье, 3 сентября», - анонсировал автор цикла «Военная разведка Украины» Артем Шевченко.