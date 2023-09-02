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ГУР анонсувало прем’єру фільму «Збиті льотчики росії», в якому розкриваються деталі однієї з найуспішніших операцій української розвідки

Київ • УНН

 • 617248 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У неділю, 3 вересня 2023 року, о 22:15 в ефірі національного телемарафону вийде документальний фільм «Збиті льотчики росії» із циклу «Воєнна розвідка України», в якому розкриваються деталі однієї з найуспішніших спецоперацій української розвідки. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України.

Деталі

Стрічка описує найвизначніші епізоди протистояння Сил безпеки та оборони України повітряній навалі росіян під час повномасштабного вторгнення й містить:

  • приголомшливі кадри знищення літаків, вертольотів, ракет та дронів росії; унікальні свідчення українських розвідників, пілотів та зенітників;
  • показові історії полонених російських льотчиків.

Також у фільмі вперше розкрито деталі чи не найуспішнішої за всю історію нашої держави спецоперації ГУР МО України під кодовою назвою «Синиця».

Завдяки ретельно спланованованій та чіткій роботі наших воєнних розвідників російський пілот перегнав на українську територію вертоліт МІ-8АМТШ вкс рф, завантажений компонентами до бойових літаків.

Цитата

«Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю [його] родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б (узяти – ред.) живими, але маємо що маємо», ― сказав про спецоперацію начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

«Операція ГУР МО України «Синиця» була дуже подібною до операції «Діамант», яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський МІГ-21. Цю унікальну історію правильного російського льотчика, поміж кількох набагато більш трагічніших історій неправильних російських пілотів, покажемо у неділю, 3 вересня», ― анонсував автор циклу «Воєнна розвідка України» Артем Шевченко.

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