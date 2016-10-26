Гуманитарная подгруппа по Донбассу сегодня в Минске не будет заседать - И.Геращенко

"Координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш в эти дни находится на оккупированном Донбассе, надеемся, он получит доступ к нашим заложникам - впервые за полтора года. Поэтому гуманитарная группа сегодня не собирается в Минске. Ждем результатов поездки г-на Фриша и украинская сторона готова собраться в любой день, лишь бы был реальный прогресс в вопросе освобождения заложников. Но на сегодняшний день этот вопрос заблокирован", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске.