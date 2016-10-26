Гуманітарна підгрупа щодо Донбасу сьогодні у Мінську не засідатиме - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Гуманітрна підгрупа щодо Донбасу сьогодні у Мінську не засідатиме. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
"Координатор від ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш в ці дні перебуває на окупованому Донбасі, сподіваємося, він отримає доступ до наших заручників - вперше за півтора роки. Тому гуманітарна група сьогодні не збирається в Мінську. Чекаємо результатів поіздки пана Фріша і украінська сторона готова зібратися в будь - який день, аби тільки був реальний прогрес і питанні звільнення заручників. Але насьогодні це питання заблоковане", - повідомила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську.