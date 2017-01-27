Гуманитарная подгруппа обгорювала только вопрос освобождения заложников во время видеоконференции - И.Геращенко

КИЕВ. 27 января. УНН. В четверг, 26 января, состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы, где обсуждалась одна тема - освобождение заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.