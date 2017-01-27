Гуманітарна підгрупа обгорювала лише питання звільнення заручників під час відеоконференції - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У четвер, 26 січня, відбулася відеоконференція гуманітарної підгрупи, де обговорювалася одна тема - звільнення заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН.
"У четвер, 26 січня, відбулася відеоконференція гуманітарної підгрупи, де обговорювалася одна тема - звільнення заручників. Українська сторона провела масштабну пошукову роботу щодо аналізу тих коректних списків, які використовують всі сторони в рамках Мінських груп. Робимо все можливе , щоб розблокувати процес звільнення заручників", - повідомила І.Геращенко.
Нагадаємо, вчора контактна група щодо Донбасу провела відео конференцію.
Як повідомляв УНН, Україна на Давоському форумі порушувала питання звільнення заручників.