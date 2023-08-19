Гуляйполе утром обстреляла армия рф, есть жертва - ОВА

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"враг унес жизнь жительницы Гуляйполя. Утро громада провела под обстрелами из РСЗО и артиллерии", - сообщил глава ОВА в Telegram.

По его словам, под ударом оказались супруги. "56-летняя женщина погибла, а 61-летний мужчина получил ранения. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение", - указал Малашко.

Напомним

По Запорожью и Камышувасу враг за сутки нанес четыре ракетных удара, область атаковал с дронов и авиации.