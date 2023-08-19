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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 67992 просмотра

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Гуляйполе утром обстреляла армия рф, есть жертва - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские войска сегодня обстреляли Гуляйполе в Запорожской области, погибла женщина, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"враг унес жизнь жительницы Гуляйполя. Утро громада провела под обстрелами из РСЗО и артиллерии", - сообщил глава ОВА в Telegram.

По его словам, под ударом оказались супруги. "56-летняя женщина погибла, а 61-летний мужчина получил ранения. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение", - указал Малашко.

Напомним

По Запорожью и Камышувасу враг за сутки нанес четыре ракетных удара, область атаковал с дронов и авиации.

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