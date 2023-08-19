Гуляйполе вранці обстріляла армія рф, є жертва - ОВА

Цитата

"ворог забрав життя жительки Гуляйполя. Ранок громада провела під обстрілами з РСЗВ та артилерії", - повідомив голова ОВА у Telegram.

З його слів, під ударом опинилося подружжя. "56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи", - вказав Малашко.

Нагадаємо

По Запоріжжю і Комишувасі ворог за добу завдав чотири ракетні удари, область атакував з дронів та авіації.