Гуляйполе вранці обстріляла армія рф, є жертва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські війська сьогодні обстріляли Гуляйполе у Запорізькій області, загинула жінка, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"ворог забрав життя жительки Гуляйполя. Ранок громада провела під обстрілами з РСЗВ та артилерії", - повідомив голова ОВА у Telegram.
З його слів, під ударом опинилося подружжя. "56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи", - вказав Малашко.
Нагадаємо
По Запоріжжю і Комишувасі ворог за добу завдав чотири ракетні удари, область атакував з дронів та авіації.