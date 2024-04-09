Губернатор оккупированного Севастополя сообщил об уничтожении над морем "воздушной цели"

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Воздушная цель была автоматически уничтожена над морем вблизи Севастополя без ущерба для инфраструктуры города.
На Полтавщине прогремел взрыв
В Полтавской области Украины произошел взрыв, согласно сообщениям местных корреспондентов и предупреждению Военно-воздушных сил Украины о движении беспилотников в этом районе.
Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года
Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года, увеличив военные расходы до 1,76% ВВП к 2030 году, но все еще не достигнув целевого показателя НАТО в 2%.
В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы
В Севастополе прогремели мощные взрывы, когда российская противовоздушная оборона, как сообщается, отразила атаку.
В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны
Вступление Украины в НАТО продолжится после завершения российско-украинского конфликта, заявляет Государственный департамент США.
Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже
Китайская журналистка была арестована и будет депортирована из Швеции по обвинению в шпионаже после того, как проработала в нескольких европейских странах, включая Норвегию, в течение 10 лет.
Шольц едет с визитом в Китай и будет говорить о войне в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай с 14 по 17 апреля, чтобы обсудить войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином и изучить потенциал Китая по влиянию на Россию для более мирного решения конфликта.
В Луцке горело 6-этажное общежитие, спасатели эвакуировали трех человек и подростка
В Луцке произошел пожар в 6-этажном общежитии, спасатели эвакуировали 3 взрослых и 1 подростка.
Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы
8 апреля российский снаряд попал в жилой дом в Полтавской области, ранив по меньшей мере 10 человек, и один убив и повредив несколько домов.
Сумщина: россияне обстреляли 10 громад, есть жертвы и разрушения
В понедельник было зафиксировано 170 взрывов в 10 населенных пунктах приграничной Сумской области, когда российские войска обстреляли регион артиллерией, минометами, минами, беспилотниками и авиаударами, ранив 3 человек в городе Сумы.