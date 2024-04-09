В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы

Жители временно оккупированного Севастополя сообщают о сильных взрывах над городом. Предварительно, в эти минуты российская ПВО отражает атаку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, передает УНН.

Детали

Как сообщили SHOT очевидцы, сразу несколько громких взрывов было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Официальной информации пока не было. О попаданиях или пострадавших очевидцы пока не сообщают.

В оккупированном Севастополе слышали взрыв