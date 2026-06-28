Грузия скатывается к РФ, а власти используют страх, как путинский режим – посол Финляндии
Киев • УНН
Посол Финляндии Кирсти Наринен заявила, что правящая партия «Грузинская мечта» подавляет протесты и использует запугивание. Она назвала власть автократической или диктаторской структурой.
Грузия все больше отдаляется от демократического курса и приближается к России, а правящая партия использует методы запугивания, похожие на те, что применяет кремлевский режим. Об этом заявила посол Финляндии по особым поручениям на Южном Кавказе Кирсти Наринен, сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
По словам дипломата, правящая партия «Грузинская мечта» систематически подавляет прозападное протестное движение, а судебная система используется для вынесения суровых приговоров участникам акций протеста.
«Грузинская мечта» загоняет себя в угол как политически, так и на международном уровне, а также в отношениях с грузинским народом
Она также подчеркнула, что власти разжигают страх среди населения, чтобы подавить стремление к переменам.
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Это также основа власти Путина. Именно поэтому «Грузинскую мечту» можно определить как автократическую или даже диктаторскую структуру власти
Как пишет Yle, прозападные протесты в Грузии продолжаются уже почти 600 дней, а правозащитники призывают Европейский Союз к более жесткой реакции на свертывание демократии в стране.
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