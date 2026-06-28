Грузия скатывается к РФ, а власти используют страх, как путинский режим – посол Финляндии

$44.9250.92
ukenru
12:51 • 5636 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
09:24 • 29655 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 28495 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 33015 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 39463 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 118579 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 75189 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 74086 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 68541 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 67989 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
4.2м/с
32%
751мм
Популярные новости
Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб28 июня, 04:47 • 10449 просмотра
Украина усилила возможности для ударов по Крымскому мосту - разведка Британии28 июня, 05:03 • 9496 просмотра
Беспилотники рф атаковали Черниговщину - трое раненых, повреждены больница и школаPhoto28 июня, 07:34 • 4244 просмотра
На въезде из Польши в Украину очереди более 12 часов, почти 260 машин ждутVideo10:27 • 5018 просмотра
"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука11:04 • 21525 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
09:24 • 29655 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 33015 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 44018 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 118579 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 69842 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"12:34 • 3714 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 36672 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 48977 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 88548 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 106184 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Грузия скатывается к РФ, а власти используют страх, как путинский режим – посол Финляндии

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Посол Финляндии Кирсти Наринен заявила, что правящая партия «Грузинская мечта» подавляет протесты и использует запугивание. Она назвала власть автократической или диктаторской структурой.

Грузия скатывается к РФ, а власти используют страх, как путинский режим – посол Финляндии

Грузия все больше отдаляется от демократического курса и приближается к России, а правящая партия использует методы запугивания, похожие на те, что применяет кремлевский режим. Об этом заявила посол Финляндии по особым поручениям на Южном Кавказе Кирсти Наринен, сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

По словам дипломата, правящая партия «Грузинская мечта» систематически подавляет прозападное протестное движение, а судебная система используется для вынесения суровых приговоров участникам акций протеста.

«Грузинская мечта» загоняет себя в угол как политически, так и на международном уровне, а также в отношениях с грузинским народом

– заявила Наринен.

Она также подчеркнула, что власти разжигают страх среди населения, чтобы подавить стремление к переменам.

Грузия заявила о готовности к восстановлению отношений с Украиной после встречи глав МИД15.05.26, 23:59 • 11391 просмотр

Это также основа власти Путина. Именно поэтому «Грузинскую мечту» можно определить как автократическую или даже диктаторскую структуру власти

– отметила посол.

Как пишет Yle, прозападные протесты в Грузии продолжаются уже почти 600 дней, а правозащитники призывают Европейский Союз к более жесткой реакции на свертывание демократии в стране.

Грузия отказалась от участия в создании спецтрибунала для руководства России16.05.26, 20:39 • 11642 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира