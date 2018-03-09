Грузия пообещала снизить число своих нелегальных мигрантов в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Тбилиси пообещал тесно сотрудничать с ЕС для снижения нелегальной миграции из Грузии в страны Евросоюза, которое продолжается вследствие злоупотреблений безвизовым режимом. Об этом заявил 8 марта еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел, передает УНН.
“Власти Грузии пообещали тесно работать с ЕС для реализации целевых мероприятий по снижению нелегальной миграции в страны Евросоюза при злоупотреблении правом безвизового въезда, — заявил еврокомиссар. — Мы уверены, что грузинские власти скоро предоставят результаты, и мы готовы им в этом активно помогать”.
“Безвизовый режим включает не только права, но и обязанности, и они идут рука об руку. Власть должна разъяснять недопустимость необоснованных запросов о предоставлении политического убежища с помощью специальных медийных кампаний”, — пояснил еврокомиссар, добавив, что вопрос о прекращении безвиза для Грузии вследствие увеличения числа мигрантов из этой страны пока не обсуждался в Совете ЕС.
Ранее Германия предупредила о возможности своего обращения в Совет ЕС с требованием активировать механизм заморозки безвизового режима для Грузии, если Тбилиси не ограничит приток грузинских нелегалов в страну.
Как сообщал УНН, за 4 месяца с начала работы безвиза в Грузии режимом воспользовались 55 тыс. грузин, из которых в законные сроки не вернулись три тысячи человек.