Грузия пообещала снизить число своих нелегальных мигрантов в Европу

КИЕВ. 9 марта. УНН. Тбилиси пообещал тесно сотрудничать с ЕС для снижения нелегальной миграции из Грузии в страны Евросоюза, которое продолжается вследствие злоупотреблений безвизовым режимом. Об этом заявил 8 марта еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел, передает УНН.