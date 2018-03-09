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Грузія пообіцяла знизити число своїх нелегальних мігрантів до Європи

Грузія пообіцяла знизити число своїх нелегальних мігрантів до Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Тбілісі пообіцяв тісно співпрацювати з ЄС для зниження нелегальної міграції з Грузії до країн Євросоюзу, яка триває внаслідок зловживань безвізовим режимом. Про це заявив 8 березня єврокомісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос на прес-конференції у Брюсселі за підсумками зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ, інформує УНН.

“Влада Грузії пообіцяла тісно працювати з ЄС для реалізації цільових заходів щодо зниження нелегальної міграції до країн Євросоюзу при зловживанні правом безвізового в’їзду, — заявив єврокомісар. — Ми впевнені, що грузинська влада скоро надасть результат, і ми готові їй у цьому активно допомагати”.

“Безвізовий режим включає не тільки права, але й обов’язки, і вони йдуть рука об руку. Влада повинна вирішувати питання інформування неприпустимості необгрунтованих запитів про надання політичного притулку за допомогою спеціальних медійних кампаній”, — пояснив єврокомісар, додавши, що питання про припинення безвіза для Грузії унаслідок збільшення числа мігрантів з цієї країни поки не обговорювалося в Раді ЄС.

Раніше Німеччина попередила про можливість свого звернення до Ради ЄС з вимогою активувати механізм заморозки безвізового режиму для Грузії, якщо Тбілісі не обмежить приплив грузинських нелегалів в країну.

Як повідомляв УНН, за 4 місяці з початку роботи безвізу в Грузії режимом скористалися 55 тисяч грузинів, з яких в законні терміни не повернулися три тисячі осіб.

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