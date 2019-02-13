Грузия не исключает закупку газа в России

На заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике министр заявил, что продолжаются переговоры по новому соглашению с "Газпромом".

"Диверсификация и оптимизация закупок газа – да, это важная инициатива, где мы хотим создать возможность, чтобы был не один поставщик, а больше одного поставщика. Мы ведем переговоры с Россией и наверное, от них мы закупим газ в каком-то количестве в тех рамках, которые нам позволят сохранить энергоэффективность и энергонезависимость", - заявил Георгий Кобулия.

"Мы ведем переговоры по улучшению условий, это сложные переговоры и нужно время. У нас проходят переговоры с "Газпромом", чтобы мы улучшили наши условия по транзиту, как и закупкам, в рамках нашей энергоэффективности и энергонезависимости. Это позволит нам, чтобы наши компании и население получали газ по более низким ценам. Потенциал этого есть и мы получим это, может быть, даже в этом году", - добавил он.

Напомним, в 2006 году Грузия осталась без российского газа. Российская сторона заявила, что это произошло в результате аварии, Грузия же в свою очередь заявила, что причина в обострении отношений между странами.

Тбилиси с 2007 года прекратил закупки российского газа, заменив его на 90% на природный газ, поставляемый из Азербайджана. До 2017 года Грузия получала 10% от общего объема российского газа, поставляемого в Армению в качестве оплаты транзита. Но с 2017 года Россия настояла на том, что будет предоставлять за транзит денежную оплату.

Ранее УНН сообщал, что Армения договорилась о поставках российского газа по цене, которая незначительно отличается от цены 2013 года - 165 долларов за тысячу кубометров вместо 150.