Грузія не виключає закупівлю газу в Росії

На засіданні парламентського комітету з галузевої економіки і економічної політики міністр заявив, що тривають переговори щодо нової угоди з "Газпромом".

"Диверсифікація і оптимізація закупівель газу - так, це важлива ініціатива, де ми хочемо створити можливість, щоб був не один постачальник, а більше одного постачальника. Ми ведемо переговори з Росією і напевно, від них ми закупимо газ в якійсь кількості в тих рамках, які нам дозволять зберегти енергоефективність і енергонезалежність", - заявив Георгій Кобулія.

"Ми ведемо переговори щодо поліпшення умов, це складні переговори і потрібен час. У нас проходять переговори з "Газпромом", щоб ми поліпшили наші умови по транзиту, як і закупівель, в рамках нашої енергоефективності та енергонезалежності. Це дозволить нам, щоб наші компанії і населення отримували газ за нижчими цінами. Потенціал цього є і ми отримаємо це, можливо, навіть в цьому році", - додав він.

Нагадаємо, в 2006 році Грузія залишилась без російського газу. Російська сторона заявила, що це сталося в результаті аварії, Грузія ж в свою чергу заявила, що причина в загостренні відносин між країнами.

Тбілісі з 2007 року припинив закупівлі російського газу, замінивши його на 90% на природний газ, що поставляється з Азербайджану. До 2017 року Грузія отримувала 10% від загального обсягу російського газу, що поставляється до Вірменії в якості оплати транзиту. Але з 2017 року Росія наполягла на тому, що буде надавати за транзит грошову оплату.

Раніше УНН повідомляв, що Вірменія домовилася про постачання російського газу за ціною, яка незначно відрізняється від ціни 2013 року - 165 доларів за тисячу кубометрів замість 150.