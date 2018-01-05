Грузинский Легион вышел из состава 54 бригады ВСУ

“20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из- за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона мы обязательно сообщим на пресс конференции в ближайшие дни”, — говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что позже будут опубликованы аудиозапись разговора командира Грузинского Легиона с командиром 54 ОМБр, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдаёт приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по “несоответствию”, а также аудио запись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона.

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В легионе сообщают, что командир 54 бригады уволил командира 25 батальона Евгения Лаврова, который сначала поддержал Грузинский Легион и помог интегрироваться в ВСУ.

“Грузинский Легион не собирается молчать и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины, а именно командира Майстренко Алексея, капитана Холмовского и братьев Федосенко (зам. командира 25- ого Батальона и зам. командира 54 Бригады). Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается департировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского Легиона которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближённых”, - говорится в сообщении пресс-службы Легиона.

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В легионе утверждают, что Федосенко и бывший представитель Грузинского Легиона Зураб Чехелидзе систематически звонят в госпиталь раненым бойцам Грузинского Легиона, угрожая тяжело раненным отказом в лечении и депортацией в случае разглашения ими незаконного приказа операции 16 декабря 2017.

Грузинский национальный легион — основанное в 2014 иностранное военное подразделение, имеющее диверсионно-разведывательный характер, также занимается инструктажем и тренировкой украинских военных. Взаимодействует с ВСУ и МВД Украины, будучи интегрирован в 25 батальон “Киевская Русь” 54-й ОМБр (третий рта). Легион неоднократно принимал участие и в позиционных боях. После официального присоединения к Вооруженных Сил Украины, бойцы Грузинского Национального Легиона выполняют боевые задачи в соответствии с приказами и распоряжений украинского командования. До официального присоединения к ВСУ служба в легионе происходила исключительно на волонтерских началах. В истории Украины это первый случай, когда в состав Вооруженных сил официально приняты иностранцы.