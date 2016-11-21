Группу лиц осудили за незаконную переправку людей в ЕС

Установлено, что три человека участвовали в организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины в Королевство Нидерланды и Республику Польша путем внесения в бланки паспортов граждан Украины для выезда за границу заведомо ложных сведений.

Суд признал преступников виновными по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.