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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Группу лиц осудили за незаконную переправку людей в ЕС

Киев • УНН

 • 7900 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Преступную группу, что незаконно переправляла людей через государственную границу Украины в страны ЕС, приговорили к 5 годам заключения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Группу лиц осудили за незаконную переправку людей в ЕС

Установлено, что три человека   участвовали в организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины в Королевство Нидерланды и Республику Польша путем внесения в бланки паспортов граждан Украины для выезда за границу заведомо ложных сведений.

Суд признал преступников виновными по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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