Группу лиц осудили за незаконную переправку людей в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Преступную группу, что незаконно переправляла людей через государственную границу Украины в страны ЕС, приговорили к 5 годам заключения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
Установлено, что три человека участвовали в организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины в Королевство Нидерланды и Республику Польша путем внесения в бланки паспортов граждан Украины для выезда за границу заведомо ложных сведений.
Суд признал преступников виновными по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.