Групу осіб засудили за незаконне переправлення людей до ЄС

Встановлено, що троє осіб брали участь в організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до Королівства Нідерланди та Республіки Польща шляхом внесення у бланки паспортів громадян України для виїзду за кордон завідомо неправдивих відомостей.

Суд визнав злочинців винними за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.