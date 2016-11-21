Групу осіб засудили за незаконне переправлення людей до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Злочинну групу, що незаконно переправляла людей через державний кордон України до країн ЄС, засудили до 5 років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.
Встановлено, що троє осіб брали участь в організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до Королівства Нідерланди та Республіки Польща шляхом внесення у бланки паспортів громадян України для виїзду за кордон завідомо неправдивих відомостей.
Суд визнав злочинців винними за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.